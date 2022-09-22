Ротенберг будет главным тренером команды «Россия 25», созданной вместо России U25

В ФХР объявили о создании команды «Россия 25» вместо сборной U25.

Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк. Главным тренером команды будет Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.

«На вечере, посвященном Суперсерии 1972 года, мы еще раз сказали об участниках Кубка Первого канала-2022. Ими будут наши друзья – сборные Белоруссии и Казахстана. Конечно же, не обойдется без нашей национальной команды.

Будет и еще одна сборная, которую болельщики уже видели в Сочи – команда молодых звезд нашей страны. Мы дали ей имя «Россия 25». В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея, попасть на Олимпийские игры 2026 года. Сначала мы называли эту команду Россия U25, ограничив таком образом возраст ее участников, но потом решили не привязывать критерий состава к возрасту.

Понятно, что основной костяк этой команды – молодежь. Число 25 – с одной стороны, символ молодости, с другой – этот возраст в хоккее уже ассоциируется с крепким игроком, имеющим перспективу стать зрелым мастером, настоящей звездой.

Сейчас, когда нет полноценных международных турниров, мы должны еще больше работать, чтобы популяризировать хоккей, привлекать к нему внимание. Продвигать наших молодых звезд не только за счет внешнего вида и новой атрибутики, но и за счет яркой, креативной игры. А именно такой хоккей будет прививаться этой сборной.

Новая команда станет еще одним важным звеном в укреплении пирамиды системы сборных: от младших юниоров – до национальной сборной. В КХЛ стало меньше легионеров, но доверие к молодым игрокам по инерции еще не такое высокое.

Наша новая команда – «Россия 25» – поможет многим перспективным хоккеистам по-настоящему раскрыться, продемонстрировать свои сильные качества, убедит тренеров клубов КХЛ больше доверять им, делать настоящими лидерами.

Именно в такой команде будущая звезда получит дополнительный импульс стать звездой настоящей, благодаря нашему подходу, работе всех: врачей, тренеров по физподготовке, тренеров по амплуа и других высококвалифицированных специалистов ФХР. Главным тренером этой команды будет .

В мае «Россия 25» примет участие в турне по стране. Уверен, наши болельщики полюбят новую команду», – заявил Третьяк.