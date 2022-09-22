Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА – УНИКС, «Партизан» сыграет с «Локомотивом-Кубань»

С 22 по 25 сентября в Москве пройдет Суперкубок Единой лиги ВТБ.
Шесть команд разбиты на две группы. Победители групп в решающий день сразятся в финальном матче, команды занявшие 2-е места в группах поборются за бронзовые медали, также будет сыгран матч за 5-е место.
В первый игровой день московский ЦСКА встретится с казанским УНИКСом, белградский «Партизан» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
Групповой этап
Группа А
Партизан - Локомотив-Кубань
22 сентября. 20:00
Положение команд: Зенит – 0-0, Партизан - 0-0, Локомотив-Кубань - 0-0.
Группа В
ЦСКА – УНИКС
22 сентября. 17:00
Положение команд: ЦСКА – 0-0, УНИКС – 0-0, Мега - 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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