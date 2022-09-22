Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА – УНИКС, «Партизан» сыграет с «Локомотивом-Кубань»

С 22 по 25 сентября в Москве пройдет лиги ВТБ.

Шесть команд разбиты на две группы. Победители групп в решающий день сразятся в финальном матче, команды занявшие 2-е места в группах поборются за бронзовые медали, также будет сыгран матч за 5-е место.

В первый игровой день московский ЦСКА встретится с казанским УНИКСом, белградский «Партизан» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Москва

Групповой этап

Группа А

Партизан - Локомотив-Кубань

22 сентября. 20:00

Положение команд: Зенит – 0-0, - 0-0, - 0-0.

Группа В

ЦСКА – УНИКС

22 сентября. 17:00

Положение команд: – 0-0, УНИКС – 0-0, Мега - 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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