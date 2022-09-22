Усик подерется с Тайсоном Фьюри, Канело и завершит карьеру прощальным боем на Украине (Майкл Бенсон)

Теги тяжелый вес Александр Усик Сауль Альварес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Журналист Майкл Бенсон сообщил, что чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик проведет три боя до завершения карьеры.

По его данным, украинский боксер хочет провести бои против Тайсона Фьюри и Сауля Альвареса, а затем завершить карьеру прощальным боем на Украине.

В конце августа Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей.

Александр Усик: «Хочу пару больших боев. Уже не хочется быть как Феникс, который сгорает и рождается»

Тренер Джошуа: «Усик хочет драться с Уайлдером? Прикольно. Я бы хотел увидеть этот бой»

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