Усик подерется с Тайсоном Фьюри, Канело и завершит карьеру прощальным боем на Украине (Майкл Бенсон)

Журналист Майкл Бенсон сообщил, что чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик проведет три боя до завершения карьеры.

По его данным, украинский боксер хочет провести бои против и , а затем завершить карьеру прощальным боем на Украине.

В конце августа Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей.

Александр Усик: «Хочу пару больших боев. Уже не хочется быть как Феникс, который сгорает и рождается»

Тренер Джошуа: «Усик хочет драться с Уайлдером? Прикольно. Я бы хотел увидеть этот бой»