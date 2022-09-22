«Это принципиальный вопрос. Нейтральный статус меня не устраивает». Карякин отказался от выступлений под нейтральным флагом

прокомментировал окончание своей шестимесячной дисквалификации.

В марте ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода из-за его высказываний о ситуации на Украине. Сегодня стало известно, что шахматист может вернуться к участию в международных турнирах.

«С одной стороны, приятно, с другой – надо понимать, что отношение к россиянам на международной арене плохое.

Все равно будут возникать препятствия, особенно если турниры будут проводиться в недружественных странах, как в Латвии или Литве, куда я не поеду ни за какие деньги.

Буду радоваться, когда не на словах я приму участие в турнире, а на деле.

Я не отрицаю, что хотел сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в конце этого года или на Кубке мира в следующем году. Но посмотрим, где они будут проводиться», – сказал Карякин.

Также шахматист заявил, что принципиально не будет выступать под нейтральным флагом.

«Для меня это принципиальный вопрос. Рад, что ни разу не выступал под нейтральным флагом, и не стремлюсь к этому.

Не для того высказывал принципиальную позицию, чтобы потом выступать без российского флага. Поэтому нейтральный статус меня не устраивает», – цитирует Карякина «Р-Спорт».

Карякин отбыл дисквалификацию после высказываний о ситуации на Украине. ФИДЕ допустит его к международным турнирам