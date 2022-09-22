Арсен Захарян может получить гражданство Армении.

О том, что полузащитник рассматривает эту возможность, сообщил армянский журналист Храч Хачатрян.

Он пишет, что это почти наверняка связано с потенциальным переходом Захаряна в «Челси» в зимнее трансферное окно.

Также утверждается, что ФИФА может сделать исключение и позволить ему представлять сборную Армении вместо России.

Однако журналист Константин Алексеев не подтвердил эту информацию.

«Видел этот твит Храча Хачатряна о том, что «рассматривает возможность получить гражданство Армении», еще час назад. Поговорил с двумя людьми, которые близки к Захе и должны были бы знать что-либо одними из первых. У них такой информации нет.

Вообще тема Захи и гражданства запускается постоянно. И всякий раз такая формулировка, которая ни к чему не обязывает – «рассматривает возможность». Уже начинает напоминать сказку про «волки-волки».

Думаю, есть смысл обсуждать, когда Заха подтвердит или какое-то официальное лицо заявит, что Арсен подал документы.

Что касается ФИФА и исключения в виде смены сборной, то тут примерно та же история. Скажет кто-то официальный, ну или Нобель Арустамян, что ФИФА пойдет на такое, тогда и будет смысл обсуждать. А пока больше похоже на сотрясания воздуха», – написал Алексеев в своем телеграм-канале.