«Реал» не подпишет Мбаппе в будущем, так как считает, что он использовал клуб в переговорах с «ПСЖ» (El Debate)

«Реал» не вернется к вопросу о приглашении в клуб.

Как сообщает испанская газета El Debate, мадридский клуб больше не вернется к кандидатуре французского нападающего, так как считает предательством его отказ от перехода прошлым летом. В данный момент «Реал» ищет иные варианты усиления атаки на будущее.

В «Реале» считают, что Мбаппе и его семья использовали клуб, чтобы договориться с «ПСЖ» о рекордной зарплате в размере 96 млн евро в год после уплаты налогов и о получении подписного бонуса в размере 100 млн евро.

«Реал» не будет возвращаться к кандидатуре Мбаппе по двум основным причинам.

Во-первых, клуб оскорбила манера, в которой игрок сообщил о решении продлить контракт с . Футболист написал президенту короткое сообщение, даже не позвонив.

Во-вторых, в «Реале» считают, что фанаты просто не примут Мбаппе после его отказа от трансфера прошлым летом.

Ранее Килиан не исключил возможность перехода в «Реал» в будущем: «Я не играл там, но этот клуб – словно мой дом. Никогда не знаешь, что произойдет».