Победы «Барсы» и «Реала», триумф «Милана» в дерби, Левандовски, Холанд и Хвича снова забивают, а Месси ассистирует, худший старт «Ливерпуля» и другие новости

1. «Реал» идет без потерь в Ла Лиге, выиграв четвертый матч подряд – у «Бетиса» (2:1). Впервые за шесть лет «Мадрид» стартовал в чемпионате с четырех побед. А Анчелотти догнал Дель Боске по победам.

Но «Барса» дышит в спину, уверенно разобравшись с «Севильей» – 3:0. Каталонцы идут вторыми в таблице, отставая от «Реала» на 2 очка. Левандовски забил 5 голов в 4 матчах чемпионата и повторил рекорд Роналду и Фалькао.

«Атлетико» не смог обыграть «Сосьедад» – 1:1. Гризманн опять вышел после 60-й минуты. «Барселона» уже начала что-то подозревать. Все результаты Ла Лиги – здесь.

2. «Милан» выиграл у «Интера» в дерби имени Рафаэла Леау, который сам забил дважды и еще ассистировал Жиру. «Ювентус» спасся в игре с «Фиорентиной» (1:1), ни разу не ударив по воротам во 2-м тайме.

Гол Хвичи (уже четвертый в сезоне!) принес «Наполи» победу над «Лацио». Все результаты дня – здесь.

3. Холанд снова забил за «Ман Сити», однако этого не хватило для победы над «Астон Виллой» – 1:1. У норвежца 10 голов 6 играх – забить больше на таком отрезке никому не удавалось.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) и выдал худший старт в чемпионате при Клоппе. «Челси» дожал «Вест Хэм» (2:1) – в этой игре не обошлось без традиционного судейского скандала. Остальные результаты – здесь.

4. Дубль Мбаппе и два ассиста Месси помогли «ПСЖ» разгромить «Нант» – 3:0. У Лео 9 (3+6) очков в 6 играх по «гол+пас», а всего он уже 20 раз ассистировал в Лиге 1 – быстрее него эту отметку пробил лишь один игрок. Все результаты чемпионата Франции – здесь.

5. В Германии 2-й тур подряд притормозили «Баварию» – 1:1 с «Унионом». В лидеры внезапно вырвался «Фрайбург». Плохи дела у «Лейпцига» Тедеско, крупно проигравшего «Айнтрахту» (0:4). Все результаты дня – тут.

6. «Химки» продолжают падение после увольнения Юрана, проиграв пятый матч подряд. Новый тренер Спартак Гогниев в дебютном матче уступил «Оренбургу». Еще хуже положение «Урала» – после поражения от «Динамо» (1:2) у команды Гончаренко 1 очко, 17 пропущенных и последнее место. «Краснодар» победил «Сочи» (2:1), а Сперцян догнал Промеса в списке бомбардиров. Остальные результаты РПЛ – здесь.

7. Андрей Рублев на решающем тай-брейке прошел Дениса Шаповалова в третьем круге US Open. Рафаэль Надаль обыграл Ришара Гаске в трех сетах.

У женщин Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала, обыграв Петру Мартич, Арина Соболенко победила Клару Бюрель.

8. В Серии А из-за энергетического кризиса в Европе сократят время использования прожекторов на стадионах.

9. Сборные России и Киргизии могут провести товарищеский матч в сентябре.

10. Пиво на ЧМ в Катаре нельзя будет купить во время матча – только за три часа до начала и в течение часа после.

11. Евробаскет-2022. 25+11 Янниса помогли Греции выиграть у Италии, Франция одолела Литву.

12. UFC Париж. Ган нокаутировал Туивасу, Уиттакер победил Веттори. Все результаты – здесь.

13. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов «Формулы-1».

Цитаты дня

Бояринцев о Fan ID: «Через Путина возможно решить вопрос. Он любит спорт. Если к нему обратятся, не откажет»

Аленичев о Федуне и «Спартаке»: «Выиграть три трофея за 18 лет при таком финансировании – неправильно. Фанатам нужен результат»

Мария Бутырская: «Есть ощущение, что после олимпийского золота Щербакова дальше не будет соревноваться. Другое дело Трусова»

Норманн о возвращении в Россию: «Нельзя смешивать политику и футбол. В Москве безопаснее, чем в Ростове»