У Месси 8 (3+5) очков в 6 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1

Теги ПСЖ Нант Лионель Месси лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси набрал 8 очков по системе «гол+пас» в 6 матчах Лиги 1. 

Сегодня нападающий «ПСЖ» отдал голевую передачу в матче с «Нантом» (1:0, первый тайм) – забил Килиан Мбаппе. Это пятый ассист аргентинца в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Ранее Месси сделал по одной результативной передаче в матчах с «Клермоном» (5:0) и «Лиллем» (7:1), а в игре с «Тулузой» (3:0) ассистировал партнерам дважды.

Также на счету Месси 3 гола в этом сезоне Лиги 1 – он сделал дубль в матче с «Клермоном» и забил один гол в ворота «Лилля». 

С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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