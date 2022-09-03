У Месси 8 (3+5) очков в 6 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1

набрал 8 очков по системе «гол+пас» в 6 матчах Лиги 1.

Сегодня нападающий отдал голевую передачу в матче с (1:0, первый тайм) – забил . Это пятый ассист аргентинца в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Ранее Месси сделал по одной результативной передаче в матчах с «Клермоном» (5:0) и «Лиллем» (7:1), а в игре с «Тулузой» (3:0) ассистировал партнерам дважды.

Также на счету Месси 3 гола в этом сезоне Лиги 1 – он сделал дубль в матче с «Клермоном» и забил один гол в ворота «Лилля».

С подробной статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.