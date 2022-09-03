Евробаскет-2022. Литва – Франция, Греция сыграет с Италией и другие матчи

Сегодня пройдет третий игровой день 41-го в истории чемпионата Европы.
Команды Литвы проведет встречу со сборной Франции, Греция Янниса Адетокумбо сыграет с Италией.
Украина сойдется с Эстонией, Грузия – с Испанией.
Групповой этап
Группа А (Грузия)
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.30
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.15, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 3 сентября, 20.00
Положение команд: Испания – 1-0, Турция – 1-0, Бельгия – 1-0, Грузия – 0-1, Черногория – 0-1, Болгария – 0-1.
Группа B (Германия)
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.30, «Ланксесс-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.45, «Ланксесс-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.30
Положение команд: Германия – 1-0, Босния и Герцеговина – 1-0, Словения – 1-0, Литва – 0-1, Венгрия – 0-1, Франция – 0-1.
Группа C (Италия)
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.15
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 22.00, «Медиоланум Форум»
Положение команд: Украина – 1-0, Италия – 1-0, Греция – 1-0, Хорватия – 0-1, Эстония – 0-1, Великобритания – 0-1.
Группа D (Чехия)
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.30
- Дата проведения
- 3 сентября, 22.00
Положение команд: Сербия – 1-0, Польша – 1-0, Израиль – 1-0, Финляндия – 0-1, Чехия – 0-1, Нидерланды – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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