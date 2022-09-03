Евробаскет-2022. Литва – Франция, Греция сыграет с Италией и другие матчи

Сегодня пройдет третий игровой день 41-го в истории чемпионата Европы.

Команды Литвы проведет встречу со сборной Франции, Греция Янниса Адетокумбо сыграет с Италией.

Украина сойдется с Эстонией, Грузия – с Испанией.

Групповой этап

Группа А (Грузия)

Положение команд: Испания – 1-0, Турция – 1-0, Бельгия – 1-0, Грузия – 0-1, Черногория – 0-1, Болгария – 0-1.

Группа B (Германия)

Положение команд: Германия – 1-0, Босния и Герцеговина – 1-0, Словения – 1-0, Литва – 0-1, Венгрия – 0-1, Франция – 0-1.

Группа C (Италия)

Положение команд: Украина – 1-0, Италия – 1-0, Греция – 1-0, Хорватия – 0-1, Эстония – 0-1, Великобритания – 0-1.

Группа D (Чехия)

Положение команд: Сербия – 1-0, Польша – 1-0, Израиль – 1-0, Финляндия – 0-1, Чехия – 0-1, Нидерланды – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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