Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Милан» против «Интера»

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«Ювентус» сыграет на выезде с «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А.

Также в субботу «Милан» сразится в дерби с «Интером», «Наполи» встретится в гостях с «Лацио».

В воскресенье «Роме» будет противостоять «Удинезе».

Завершится тур в понедельник матчем «Торино» – «Лечче».

Чемпионат Италии

5-й тур

Фиорентина – Ювентус
Дата проведения
3 сентября, 16.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Интер
Дата проведения
3 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Наполи
Дата проведения
3 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Сассуоло
Дата проведения
4 сентября, 13.30, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Болонья
Дата проведения
4 сентября, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Сампдория
Дата проведения
4 сентября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Удинезе – Рома
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Фриули»
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Салернитана – Эмполи
Дата проведения
5 сентября, 19.30, «Ареки»
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Монца – Аталанта
Дата проведения
5 сентября, 19.30, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Лечче
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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