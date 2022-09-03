Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Милан» против «Интера»

сыграет на выезде с «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А.

Также в субботу сразится в дерби с , встретится в гостях с «Лацио».

В воскресенье «Роме» будет противостоять «Удинезе».

Завершится тур в понедельник матчем «Торино» – «Лечче».

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А