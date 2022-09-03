Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Милан» против «Интера»

«Ювентус» сыграет на выезде с «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А.
Также в субботу «Милан» сразится в дерби с «Интером», «Наполи» встретится в гостях с «Лацио».
В воскресенье «Роме» будет противостоять «Удинезе».
Завершится тур в понедельник матчем «Торино» – «Лечче».
5-й тур
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 4 сентября, 13.30, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.30, «Ареки»
- Дата проведения
- 5 сентября, 19.30, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 5 сентября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.