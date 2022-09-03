У «Лейпцига» Тедеско 3 поражения, 2 победы и 2 ничьих на старте сезона. Сегодня проиграли «Айнтрахту» (0:4)

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

«Лейпциг» одержал всего две победу в семи первых матчах сезона. 

Сегодня команда Доменико Тедеско проиграла «Айнтрахту» в 5-м туре Бундеслиги (0:4). После этого матча «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице с 5 очками.

Ранее в чемпионате Германии «красные быки» сыграли вничью с «Штутгартом» (1:1) и «Кельном» (2:2), проиграли «Униону» (1:2) и обыграли «Вольфсбург» (2:0). В Суперкубке Германии «Лейпциг» потерпел поражение от «Баварии» (3:5), а в Кубке одержал победу над «Тойтонией Оттенсен» (8:0).

Следующий матч команда Тедско проведет 6 сентября – против «Шахтера» в Лиге чемпионов. 

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