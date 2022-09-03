UFC Париж: Ган против Туивасы, Уиттакер – Веттори и другие бои

3 сентября на арене Accor в Париже состоится турнир 209.

Главным событием вечера станет бой тяжеловесов (10-1) и (15-3).

В со-главном поединке встретятся средневесы (23-6) и Марвин Веттори (18-4-1).

Основной кард UFC в Париже:

Алессио Ди Кирико (13-6) против (8-2);

Насрат Хакпараст (13-5) против Джона Макдесси (18-7);

Уильям Гомис (10-2) против Ярно Эрренса (13-3-1);

Чарльз Жорден (13-5-1) против Натаниэла Вуда (18-5).

UFC Fight Night 209 начнется в 19:00 по московскому времени. Предварительный кард стартует около 20 часов, основной кард — в 22:00. Посмотреть UFC в Париже можно в официальном приложении UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».