UFC Париж: Ган против Туивасы, Уиттакер – Веттори и другие бои

3 сентября на арене Accor в Париже состоится турнир UFC Fight Night 209.
Главным событием вечера станет бой тяжеловесов Сирила Гана (10-1) и Тая Туивасы (15-3).
В со-главном поединке встретятся средневесы Роберт Уиттакер (23-6) и Марвин Веттори (18-4-1).
Основной кард UFC в Париже:
Алессио Ди Кирико (13-6) против Романа Копылова (8-2);
Насрат Хакпараст (13-5) против Джона Макдесси (18-7);
Уильям Гомис (10-2) против Ярно Эрренса (13-3-1);
Чарльз Жорден (13-5-1) против Натаниэла Вуда (18-5).
UFC Fight Night 209 начнется в 19:00 по московскому времени. Предварительный кард стартует около 20 часов, основной кард — в 22:00. Посмотреть UFC в Париже можно в официальном приложении UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».