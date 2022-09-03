Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Челси» примет «Вест Хэм», «Ман Сити» против «Виллы», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Эвертоном» в 6-м туре АПЛ.
Также в субботу «Челси» примет «Вест Хэм», «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Астон Виллой».
Завершится тур в воскресенье матчем «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».
6-й тур
- Дата проведения
- 3 сентября, 14.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 4 сентября, 18.30, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.