Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Челси» примет «Вест Хэм», «Ман Сити» против «Виллы», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

сыграет на выезде с «Эвертоном» в 6-м туре АПЛ.

Также в субботу примет «Вест Хэм», «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Астон Виллой».

Завершится тур в воскресенье матчем – .

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ