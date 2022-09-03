Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Челси» примет «Вест Хэм», «Ман Сити» против «Виллы», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

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«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Эвертоном» в 6-м туре АПЛ.

Также в субботу «Челси» примет «Вест Хэм», «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Астон Виллой».

Завершится тур в воскресенье матчем «Манчестер Юнайтед»«Арсенал».

Чемпионат Англии

6-й тур

Эвертон – Ливерпуль
Дата проведения
3 сентября, 14.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Вест Хэм
Дата проведения
3 сентября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Лидс
Дата проведения
3 сентября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Кристал Пэлас
Дата проведения
3 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Борнмут
Дата проведения
3 сентября, 17.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Фулхэм
Дата проведения
3 сентября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Вулверхэмптон – Саутгемптон
Дата проведения
3 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
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Астон Вилла – Манчестер Сити
Дата проведения
3 сентября, 19.30, «Вилла Парк»
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Брайтон – Лестер
Дата проведения
4 сентября, 16.00, «Фалмер»
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Манчестер Юнайтед – Арсенал
Дата проведения
4 сентября, 18.30, «Олд Траффорд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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