«Барса» поручила юристам разобраться в ситуации с игровым временем Гризманна. Каталонцы считают, что «Атлетико» пытается избежать обязательного выкупа форварда

недовольна ситуацией с игровым временем в «Атлетико».

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне» за него. В этом сезоне француз трижды вышел на поле после 60-й минуты.

Как пишет COPE, каталонцы поручили своим юристам разобраться в происходящем. «Блауграна» допускает, что мадридцы ведут себя недобросовестно и пытаются намеренно избежать выкупа Гризманна за 40 млн евро, который становится обязательным при достижении определенного сыгранного времени.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?