Чемпионат Испании. «Сельта» примет «Кадис», «Барселона» завтра сыграет с «Севильей», «Реал» – с «Бетисом»

4-й тур Ла Лиги стартует матчем «Сельта» – «Кадис».
В субботу «Реал» примет «Бетис», «Атлетико» сыграет с «Сосьедадом» в гостях, «Барселона» – с «Севильей».
В воскресенье «Атлетик» примет «Эспаньол», а завершится тур в понедельник матчем «Вальядолид» – «Альмерия».
4-й тур
- Дата проведения
- 2 сентября, 22.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 4 сентября, 15.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.15, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 4 сентября, 22.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 5 сентября, 22.00, «Хосе Соррилья»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.