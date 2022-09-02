Чемпионат Испании. «Сельта» примет «Кадис», «Барселона» завтра сыграет с «Севильей», «Реал» – с «Бетисом»

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4-й тур Ла Лиги стартует матчем «Сельта»«Кадис»

В субботу «Реал» примет «Бетис», «Атлетико» сыграет с «Сосьедадом» в гостях, «Барселона» – с «Севильей». 

В воскресенье «Атлетик» примет «Эспаньол», а завершится тур в понедельник матчем «Вальядолид»«Альмерия»

Чемпионат Испании

4-й тур

Сельта – Кадис
Дата проведения
2 сентября, 22.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Жирона
Дата проведения
3 сентября, 15.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Бетис
Дата проведения
3 сентября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Атлетико
Дата проведения
3 сентября, 19.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Барселона
Дата проведения
3 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Райо Вальекано
Дата проведения
4 сентября, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетик – Эспаньол
Дата проведения
4 сентября, 17.15, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Эльче
Дата проведения
4 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Хетафе
Дата проведения
4 сентября, 22.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Альмерия
Дата проведения
5 сентября, 22.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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