Чемпионат Испании. «Сельта» примет «Кадис», «Барселона» завтра сыграет с «Севильей», «Реал» – с «Бетисом»

4-й тур Ла Лиги стартует матчем – .

В субботу примет , сыграет с в гостях, – с «Севильей».

В воскресенье «Атлетик» примет , а завершится тур в понедельник матчем – .

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги