Аленичев о Федуне и «Спартаке»: «Выиграть три трофея за 18 лет при таком финансировании – неправильно. Фанатам нужен результат»

оценил период работы в «Спартаке».

Недавно Федун покинул пост президента «Спартака» после 18 лет в клубе и продал его «Лукойлу».

«Разговоры об уходе Федуна ходили и год назад, и полтора. Он был руководителем большой машины 18 лет. Возможно, он просто устал. Хочется, чтобы новые руководители были как можно дольше, а «Спартак» выигрывал как можно больше.

Как оценю период работы Федуна? Выиграть три трофея за 18 лет при таком финансировании, болельщиках и инфраструктуре – неправильно.

Да, построен стадион, но фанатам нужен результат – это ключевое. Повторюсь, три трофея за 18 лет, извините меня, мало», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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