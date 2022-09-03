Левандовски – 3-й игрок, забивший 5 голов в 4 первых матчах Ла Лиги. Это удавалось Роналду и Фалькао

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Роберт Левандовски забил 5 голов в 4 первых матчах в Ла Лиге.

Сегодня форвард «Барселоны» отличился на 36-й минуте матча с «Севильей» в 4-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм). Ему ассистировал Жюль Кунде. 

Левандовски стал третьим игроком, забившим как минимум 5 голов в 4 первых матчах чемпионата Испании.

Ранее это сделали Криштиану Роналду в 2009 году и Радамель Фалькао в 2011-м. Оба забили по 5 мячей в первых 4 играх.

С подробной статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Барселона»

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