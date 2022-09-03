Пиво на ЧМ в Катаре нельзя будет купить во время матча. Напиток будут продавать за три часа до начала игр и в течение часа после

На ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво во время матчей.

По информации Reuters, пиво будет продаваться за три часа до начала игр и в течение одного часа после финального свистка, но не во время самих матчей.

Кроме того, продажа напитка будет осуществляться на территории рядом со стадионами, но не на трибунах и в помещениях внутри арен.

Кроме того, будет разрешено продавать пиво в основной фан-зоне ФИФА в центре Дохи каждый день турнира с 18:30 до 01:00 по местному времени. На предыдущих чемпионатах мира пиво в фан-зонах подавалось весь день.

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