US Open. 3-й круг. Швентек сыграет с Дэвис, Мугуруса – с Квитовой, Соболенко встретится с Бюрель, Азаренко – с Мартич

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Ига Швентек сыграет с Лорин Дэвис в третьем круге US Open.

Гарбинье Мугуруса встретится с Петрой Квитовой, Арина Соболенко – с Кларой Бюрель.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Швентек (Польша) Лорин Дэвис (США)
Дата проведения
4 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
3 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
3 сентября, 22.00
Онлайн матча

 

Клара Бюрель (Франция) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
4 сентября, 00.00
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия) Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
3 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Юэ Юань (Китай) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
3 сентября, 19.00
Онлайн матча

 

Юле Нимайер (Германия) Циньвэнь Чжэн (Китай)
Дата проведения
3 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция) Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
4 сентября, 04.00
Онлайн матча

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