US Open. 3-й круг. Швентек сыграет с Дэвис, Мугуруса – с Квитовой, Соболенко встретится с Бюрель, Азаренко – с Мартич

Ига Швентек сыграет с Лорин Дэвис в третьем круге US Open.
Гарбинье Мугуруса встретится с Петрой Квитовой, Арина Соболенко – с Кларой Бюрель.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
29 августа – 11 сентября 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 4 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 22.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 00.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 23.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 04.00