Чемпионат России. «Краснодар» против «Сочи», «Динамо» примет «Урал», «Спартак» сыграет с «Зенитом» в воскресенье

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«Краснодар» сыграет дома с «Сочи» в 8-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Динамо» примет «Урал».

В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Крыльями Советов», «Локомотиву» будет противостоять «Ахмат», «Спартак» сразится с «Зенитом».

Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Ростов».

Чемпионат России

8-й тур

Оренбург – Химки
Дата проведения
3 сентября, 13.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Факел
Дата проведения
3 сентября, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Сочи
Дата проведения
3 сентября, 18.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Урал
Дата проведения
3 сентября, 20.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – ЦСКА
Дата проведения
4 сентября, 15.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Ахмат
Дата проведения
4 сентября, 17.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Зенит
Дата проведения
4 сентября, 20.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торпедо – Ростов
Дата проведения
5 сентября, 20.00, «Арена Химки»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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Ничья
3.80 премьер-лига Россия
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Победит «Зенит»
1.92 Зенит
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