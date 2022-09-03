Чемпионат России. «Краснодар» против «Сочи», «Динамо» примет «Урал», «Спартак» сыграет с «Зенитом» в воскресенье

сыграет дома с «Сочи» в 8-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Динамо» примет «Урал».

В воскресенье встретится на выезде с «Крыльями Советов», будет противостоять «Ахмат», сразится с .

Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Ростов».

Чемпионат России

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

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