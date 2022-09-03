Чемпионат России. «Краснодар» против «Сочи», «Динамо» примет «Урал», «Спартак» сыграет с «Зенитом» в воскресенье

«Краснодар» сыграет дома с «Сочи» в 8-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Динамо» примет «Урал».
В воскресенье ЦСКА встретится на выезде с «Крыльями Советов», «Локомотиву» будет противостоять «Ахмат», «Спартак» сразится с «Зенитом».
Завершится тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Ростов».
8-й тур
- Дата проведения
- 3 сентября, 13.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 3 сентября, 20.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 4 сентября, 15.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 4 сентября, 20.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 5 сентября, 20.00, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.