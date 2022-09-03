Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Нанта», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье

«ПСЖ» сыграет на выезде с «Нантом» в 6-м туре французской Лиги 1.
Также в субботу «Марсель» встретится в гостях с «Осером».
Завершится тур в воскресенье матчем «Ниццы» с «Монако» Александра Головина.
6-й тур
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.00, «Аббе-Дешам»
- Дата проведения
- 3 сентября, 20.00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 сентября, 22.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 4 сентября, 14.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 4 сентября, 18.05, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Альянц Ривьера»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.