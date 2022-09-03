Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Нанта», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье

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«ПСЖ» сыграет на выезде с «Нантом» в 6-м туре французской Лиги 1.

Также в субботу «Марсель» встретится в гостях с «Осером».

Завершится тур в воскресенье матчем «Ниццы» с «Монако» Александра Головина.

Чемпионат Франции

6-й тур

Осер – Марсель
Дата проведения
3 сентября, 18.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – Анжер
Дата проведения
3 сентября, 20.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – ПСЖ
Дата проведения
3 сентября, 22.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Лилль
Дата проведения
4 сентября, 14.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аяччо – Лорьян
Дата проведения
4 сентября, 16.00, «Стад Франсуа Коти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Ланс
Дата проведения
4 сентября, 16.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Страсбур
Дата проведения
4 сентября, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Тулуза
Дата проведения
4 сентября, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Труа – Ренн
Дата проведения
4 сентября, 18.05, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Монако
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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