Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Нанта», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье

сыграет на выезде с в 6-м туре французской Лиги 1.

Также в субботу встретится в гостях с «Осером».

Завершится тур в воскресенье матчем «Ниццы» с Александра Головина.

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1