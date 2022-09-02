Чемпионат Германии. «Боруссия» против «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу

5-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм».

В субботу сыграет на выезде с «Унионом», примет «Фрайбург», встретится в гостях с «Айнтрахтом».

Завершится тур в воскресенье матчем гладбахской «Боруссии» с «Майнцем».

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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