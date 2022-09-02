Чемпионат Германии. «Боруссия» против «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу

5-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм».
В субботу «Бавария» сыграет на выезде с «Унионом», «Байер» примет «Фрайбург», «РБ Лейпциг» встретится в гостях с «Айнтрахтом».
Завершится тур в воскресенье матчем гладбахской «Боруссии» с «Майнцем».
5-й тур
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 4 сентября, 18.30, «Боруссия-Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.