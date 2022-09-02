Чемпионат Германии. «Боруссия» против «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу

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5-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм».

В субботу «Бавария» сыграет на выезде с «Унионом», «Байер» примет «Фрайбург», «РБ Лейпциг» встретится в гостях с «Айнтрахтом».

Завершится тур в воскресенье матчем гладбахской «Боруссии» с «Майнцем».

Чемпионат Германии

5-й тур

Боруссия Д – Хоффенхайм
Дата проведения
2 сентября, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Фрайбург
Дата проведения
3 сентября, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Бавария
Дата проведения
3 сентября, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Кельн
Дата проведения
3 сентября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Вердер
Дата проведения
3 сентября, 16.30, «Рурштадион»
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Штутгарт – Шальке
Дата проведения
3 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
Дата проведения
3 сентября, 19.30, «Дойче банк Парк»
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Аугсбург – Герта
Дата проведения
4 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Майнц
Дата проведения
4 сентября, 18.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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