Бояринцев о Fan ID: «Через Путина возможно решить вопрос. Он любит спорт. Если к нему обратятся, не откажет»

предложил решить вопрос с Fan ID через президента России.

«Несколько дней назад я был на кубковом матче «Крылья Советов» – «Спартак», и сегодня [на матче легенд], сидя на бровке с Артемом Ребровым и наблюдая за активным сектором, сказал: «Как же этого не хватает».

Такой поддержки на матчах чемпионата действительно не хватает. Футбол без активной поддержки болельщиков не может существовать. Фанатское движение должно быть.

Как решить вопрос с Fan ID? Это очень сложный вопрос. Андрей Аршавин говорил, что решить этот момент можно через прямую линию с президентом? Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет», – сказал бывший игрок «Спартака».

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)