Мария Бутырская: «Есть ощущение, что после олимпийского золота Щербакова дальше не будет соревноваться. Другое дело Трусова»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что победительница Игр-2022 в Пекине Анна Щербакова больше не будет соревноваться.
«Не очень понимаю, в каком состоянии Аня Щербакова. Но есть ощущение, что после Олимпийских игр, после золота Аня дальше не будет соревноваться. Она сделала все, что смогла. Жирную точку поставила. Дальше будут выступления на шоу, у нее наверняка много предложений.
Другое дело Саша Трусова. Она не собирается останавливаться. У нее есть огромное желание развиваться, совершенствоваться и удивлять народ дальше. У Саши спортивный характер. Она тащится от собственного преодоления, и это очень круто. Когда сам себя заводишь – это лучший двигатель. Я думаю, у нее есть еще какие-то цели в фигурном катании, она не все сказала.
Положительный момент также в том, что она сейчас в таком возрасте, когда она не будет толстеть, расти – она уже сформировалась. Самые сложные моменты в карьере остались позади. Сейчас все полностью зависит от неё. Это как в случае с Лизой Туктамышевой. Если будет желание работать, трудиться (а у нее это есть), то она будет еще долго выступать.
Что касается Камилы Валиевой, то она только начала свою карьеру, у нее все впереди. Ждем от нее интересных программ, хорошего катания», – сказала Бутырская.
Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц
Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой