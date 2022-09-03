Мария Бутырская: «Есть ощущение, что после олимпийского золота Щербакова дальше не будет соревноваться. Другое дело Трусова»

Чемпионка мира по фигурному катанию считает, что победительница Игр-2022 в Пекине Анна Щербакова больше не будет соревноваться.

«Не очень понимаю, в каком состоянии . Но есть ощущение, что после Олимпийских игр, после золота Аня дальше не будет соревноваться. Она сделала все, что смогла. Жирную точку поставила. Дальше будут выступления на шоу, у нее наверняка много предложений.

Другое дело Саша Трусова. Она не собирается останавливаться. У нее есть огромное желание развиваться, совершенствоваться и удивлять народ дальше. У Саши спортивный характер. Она тащится от собственного преодоления, и это очень круто. Когда сам себя заводишь – это лучший двигатель. Я думаю, у нее есть еще какие-то цели в фигурном катании, она не все сказала.

Положительный момент также в том, что она сейчас в таком возрасте, когда она не будет толстеть, расти – она уже сформировалась. Самые сложные моменты в карьере остались позади. Сейчас все полностью зависит от неё. Это как в случае с Лизой Туктамышевой. Если будет желание работать, трудиться (а у нее это есть), то она будет еще долго выступать.

Что касается , то она только начала свою карьеру, у нее все впереди. Ждем от нее интересных программ, хорошего катания», – сказала Бутырская.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой