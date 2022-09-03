Месси сделал 20 ассистов за 32 матча Лиги 1. Только Ди Мария достиг этой отметки быстрее в период сбора статистики – за 31 игру

отдал 20 результативных передач в чемпионате Франции.

Сегодня нападающий дважды ассистировал Килиану Мбаппе в матче против в 6-м туре Лиги 1 (3:0, второй тайм). Это 19-я и 20-я голевая передача Месси в рамках Лиги 1.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года и с тех пор провел в чемпионате Франции 32 матча. За время сбора статистики (начиная с сезона-2006/07) лишь один игрок отдал 20 результативных передач быстрее – Анхелю Ди Марии удалось это сделать за 31 матч.

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь.