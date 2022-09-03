Месси сделал 20 ассистов за 32 матча Лиги 1. Только Ди Мария достиг этой отметки быстрее в период сбора статистики – за 31 игру

Теги ПСЖ Нант Лионель Месси лига 1 Франция Анхель Ди Мария Футбол

Лионель Месси отдал 20 результативных передач в чемпионате Франции.

Сегодня нападающий «ПСЖ» дважды ассистировал Килиану Мбаппе в матче против «Нанта» в 6-м туре Лиги 1 (3:0, второй тайм). Это 19-я и 20-я голевая передача Месси в рамках Лиги 1. 

Аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года и с тех пор провел в чемпионате Франции 32 матча. За время сбора статистики (начиная с сезона-2006/07) лишь один игрок отдал 20 результативных передач быстрее – Анхелю Ди Марии удалось это сделать за 31 матч. 

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь

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