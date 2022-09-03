Симеоне в 4-м матче Ла Лиги подряд выпустил Гризманна после 60-й минуты

вновь выпустили на поле после 60-й минуты.

Сегодня Диего Симеоне оставил француза в запасе на матч с (1:1) и ввел его в игру на 63-й минуте.

Подобное происходит уже четвертый раз подряд в этом сезоне. Ранее Гризманн выходил на 64-й и дважды на 62-й минутах.

Была информация о том, что «Атлетико» выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне» за него.

Как сообщалось, Гризманн надеется, что клубы договорятся о снижении суммы выкупа.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?