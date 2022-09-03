Норманн о возвращении в Россию: «Нельзя смешивать политику и футбол. В Москве безопаснее, чем в Ростове»

объяснил, почему решил вернуться в Россию.

В прошлом сезоне футболист «Ростова» выступал за «Норвич» на правах аренды. Сообщалось, что норвежец уйдет в в аренду.

– Все довольно просто. На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я еду туда играть в футбол и очень рад.

Я отвечаю за свои слова (в марте Норманн говорил, что не хочет возвращаться в Россию – прим. Sports.ru). В то время я не хотел возвращаться. Теперь есть множество факторов, которые я не в силах контролировать. Интерес был отовсюду, но это лучшая спортивная возможность из всех.

– Почему решили не оставаться в Ростове?

– Я бы предпочел не возвращаться в Ростов, который ближе к границе с Украиной. В Москве безопаснее и намного больше клуб, – сказал Норманн в интервью TV2.