Норманн о возвращении в Россию: «Нельзя смешивать политику и футбол. В Москве безопаснее, чем в Ростове»

Матиас Норманн объяснил, почему решил вернуться в Россию.
В прошлом сезоне футболист «Ростова» выступал за «Норвич» на правах аренды. Сообщалось, что норвежец уйдет в «Динамо» в аренду.
– Все довольно просто. На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я еду туда играть в футбол и очень рад.
Я отвечаю за свои слова (в марте Норманн говорил, что не хочет возвращаться в Россию – прим. Sports.ru). В то время я не хотел возвращаться. Теперь есть множество факторов, которые я не в силах контролировать. Интерес был отовсюду, но это лучшая спортивная возможность из всех.
– Почему решили не оставаться в Ростове?
– Я бы предпочел не возвращаться в Ростов, который ближе к границе с Украиной. В Москве безопаснее и намного больше клуб, – сказал Норманн в интервью TV2.