«Кокорин – не футболист, игрок-фантом. Он никому не нужен. Катастрофа итальянского футбола». Журналист Франки о форварде

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Итальянский журналист резко раскритиковал форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Кокорин – катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже.

Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины», но в прошлом сезоне сыграл всего 216 минут, не забив ни одного гола и не сделав ни одну голевую передачу. Зато у него 2 желтые.

Кокорин – это игрок-фантом. «Фиорентина» открыта и ждет предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша – не футболист», – заявил автор газеты Tuttosport Массимо Франки.

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