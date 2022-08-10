«Кокорин – не футболист, игрок-фантом. Он никому не нужен. Катастрофа итальянского футбола». Журналист Франки о форварде

Итальянский журналист резко раскритиковал форварда «Фиорентины» .

«Кокорин – катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже.

Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины», но в прошлом сезоне сыграл всего 216 минут, не забив ни одного гола и не сделав ни одну голевую передачу. Зато у него 2 желтые.

Кокорин – это игрок-фантом. открыта и ждет предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша – не футболист», – заявил автор газеты Tuttosport Массимо Франки.