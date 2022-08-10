Сенатор от Крыма Ковитиди: «После воссоединения с Россией люди ждали, что клубы включат в РФС – идет 9-й год. Уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА»

Сенатор от Крыма призвала РФС включить клубы региона в состав союза.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает такой шаг необходимостью.

«Я твердо уверена, что спорт должен быть вне политики. Мы, крымчане, любим футбол, у нас уникальные климатические условия, которые позволяют заниматься спортом, и футболом в частности, круглый год. Футбол – традиционно любимый вид [спорта] для крымчан, и после воссоединения с Россией люди здесь ожидали, что команды будут включены в РФС. Но идет уже девятый год, а мы вне единой футбольной семьи.

Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно отразиться на РФС, но теперь, после 24 февраля, стало очевидно, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит.

Сегодня крымские футбольные команды должны быть включены в РФС, присутствовать в , и лигах. Мы уже не можем равняться на и , которые выдали российскому футболу черную метку. Они нас нигде не видят, ни в каких своих соревнованиях», – заявила Ковитиди.