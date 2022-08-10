Загитова на вопрос, с кем хотела бы сделать интервью: «С Путиным! А почему нет?»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала об учебе на журналиста и желании взять интервью у президента России Владимира Путина.

– Вы перешли на третий курс факультета журналистики в РАНХиГС. Насколько сложнее становится с каждым годом совмещать учебу и спорт?

– Совмещать учебу и спорт всегда сложно было. Если ты хочешь хорошо учиться, то в это надо полностью погружаться. Точно так же и со спортом – чтобы добиваться результатов, он должен быть на первом месте. Но сейчас у меня относительно свободный график, я могу, например, при необходимости переносить тренировки, когда они накладываются на занятия. Так что сейчас совмещать более-менее получается.

– Были ли у вас уже практические занятия в области журналистики?

– В – я там в роли ведущей у всех брала интервью. Это была очень хорошая практика для меня как для журналиста.

– А серьезный разговор, большое интервью – с кем бы хотелось сделать?

– Ой, не знаю... С Владимиром Владимировичем! А почему нет? Ха-ха. Но, конечно, пока я такого делать не планирую, у меня еще недостаточно опыта, – сказала Загитова.