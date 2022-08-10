Олимпийский чемпион Тарас Хтей поддержал спецоперацию: «Необходимо привести Украину в чувство, чтобы она повернулась лицом к родной России»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в составе сборной России по волейболу Тарас Хтей поддержал спецоперацию на Украине.

– Не могу не спросить об отношении к событиям, которые происходят сейчас на вашей малой родине – Украине...

– Действительно, сколько там у меня родных, знакомых, друзей, близких... Но сейчас ситуация такова, что Россия решилась на действительно вынужденную меру – специальную военную операцию. Ведь всем же очевидно: запускать то безобразие, что творится на Украине, дальше было нельзя. И то, что все это там необходимо искоренять, – факт.

Я полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина. Очевидно же – пришло время думать о своей безопасности, о нашем будущем, о будущем наших детей.

– Проживая на Западной Украине, вы все видели своими глазами: несмотря на обилие «обандеренного» населения, многие местные жители ждали и ждут возвращения мира и порядка – того, установить который способна только Россия.

– Какое может быть сомнение в том, что украинцы и русские – братские народы? И я не могу понять, как одни братья вдруг обратились в сторону Запада, мечтая, что там их будут едва ли не носить на руках, и стали относиться к нам как к врагам?

Я родился в Львовской области, жил там до 15 лет. А потом наблюдал за тем, что происходило в родных мне местах – как там запрещали русский язык, как переписывали историю, как появившиеся во Львове бандеровские ячейки запустили на всю территорию Украины. Но ведь я жил там и знаю, что 98% населения тех мест – абсолютно нормальные люди!

Однако то, что власти дали все карты в руки нацистам – их я могу называть только так – обернулось большой бедой. Наверное, то, что когда-то они сидели у себя по домам и никуда со своими идеями не лезли, можно было еще стерпеть. Но когда пошли на другие территории Украины со своими нравоучениями... Терпеть это дальше было нельзя.

Задача очевидна: просто необходимо привести Украину в чувство, чтобы она наконец-то повернулась лицом к своей родной сестре – России. Запад сделал все, чтобы столкнуть братские народы, чтобы начались военные действия. И Россия не могла повести себя иначе.

Но я верю, что этот тяжелейший период нашей общей истории в скором времени завершится. Как говорится, вшей вычистим – и все будет хорошо, – сказал Хтей.