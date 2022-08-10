Ротенберг о признании Воробьевым вины: «Это фэйки. Идет информационная война по всем фронтам, пропаганда»

высказался о том, что признался в покупке военного билета.

Обвиняемый в даче взятки форвард СКА признал свою вину. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

«Воробьев признался, что купил военный билет? Надо проверять источники. Это вышло в телеграм-канале «Мутко против», это не официальный источник.

Еще даже не было суда, давайте дождемся официальной информации. Это фэйки. Сейчас идет информационная война по всем фронтам, пропаганда, вы видите, что происходит.

Не ведемся на фэйки, давайте дождемся официальной информации. Миша улетал, возвращается утром, завтра будет с командой, все у нас хорошо», – заявил главный тренер .