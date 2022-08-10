Форвард СКА Воробьев признался в покупке военного билета

Форвард СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета.

В Уфе обвиняемый в даче взятки хоккеист признал свою вину. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Сегодня должны были состояться три судебных процесса о взятках против экс-игроков системы , Владислава Лукина и Анвара Сулейманова.

Ранее сообщалось, что они обвиняются в покупке военных билетов. Хоккеистам может грозить до 12 лет лишения свободы.

«Заседание по делу Лукина перенесено на 22 сентября из-за неявки адвоката, он был занят на другом процессе. По Сулейманову отложили на 25 августа из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом.

Были допрошены два свидетеля, сторона защиты заявила ходатайство о допросе родителей подсудимого. Сулейманов заявил, что выскажет позицию о своей виновности уже после допроса свидетелей», – сообщает издание.

Отмечается, что заседание по делу Воробьева также было отложено из-за неявки свидетеля. Оно перенесено на 22 августа.