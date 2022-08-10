«Спартак» подал иск к Газизову на 88 млн рублей. Клуб считает, что Шамиль незаконно выплатил эту сумму себе сам

подал в суд на бывшего гендиректора клуба .

Юрист московского клуба Елена Чачуа сообщила, что иск на сумму 88 млн рублей зарегистрирован Октябрьским судом города Уфы.

«Мы отправили [иск] по почте несколько дней назад, сегодня дело зарегистрировано. Это по деньгам, которые, как мы полагаем, Газизов сам себе выплатил незаконно, когда он перевел 88 млн рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора. Мы всегда об этом говорили, на каждом судебном заседании, просто ждали, чтобы решения вступили в законную силу.

Мы считаем, что это неосновательное обогащение, хотим возвратить деньги клубу. Как говорил Газизов, «Спартак» частично выплатил выходное пособие в 88 млн рублей, но он хотел больше, показывал суммы. А с чего он решил, что «Спартак» его уволил с выплатой выходного пособия? Ведь суд пришел к тому, что ему полагалась компенсация за невыплаченный отпуск, как любому работнику при увольнении. Мы эти суммы вычли, требуем только то, что излишне», – сказала Чачуа.

Газизов отказался комментировать ситуацию.

Ранее Газизов подал к «Спартаку» иск о признании незаконным увольнения с должности гендиректора. 28 июля Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения этот иск.

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы». В марте 2021 года он вернулся к работе в клубе из столицы Башкортостана на этой должности.