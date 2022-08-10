считает себя уникальным футболистом в истории «Зенита».

– Вы были самым ярким игроком «Зенита» многие годы. Кто вам нравится больше как творческая единица – Малком или Клаудиньо? С кем бы могли сравнить себя?

– Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком – больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив – . Думаю, что от него больше зависит игра, чем от .

Что касается меня, может, это будет жестко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я – Аршавин.

Тот же Кержаков – если бы мы были на кого-то похожи, мы бы не были большими футболистами для этого клуба, – заявил заместитель генерального директора по спортивному развитию .