Андрей Аршавин считает себя уникальным футболистом в истории «Зенита».
– Вы были самым ярким игроком «Зенита» многие годы. Кто вам нравится больше как творческая единица – Малком или Клаудиньо? С кем бы могли сравнить себя?
– Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком – больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив – Клаудиньо. Думаю, что от него больше зависит игра, чем от Малкома.
Что касается меня, может, это будет жестко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, Халк был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я – Аршавин.
Тот же Кержаков – если бы мы были на кого-то похожи, мы бы не были большими футболистами для этого клуба, – заявил заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита».