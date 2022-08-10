«Барса» покупает себе хлеб на сегодня, но будет голодать завтра. В Германии их давно считают сумасшедшими». Гендиректор «Байера» о рычагах

Гендиректор раскритиковал «Барселону» за ее финансовую политику.

Фернандо Карро, болеющий за «Барселону» и являющийся одним из сосьос клуба, подверг критике решение «Барсы» с активацией нескольких экономических рычагов, чтобы позволить себе трансферы.

«В Германии у всех большое чувство ответственности. Никто не делает безумных вещей, никто не тратит больше, чем имеет. К тому же там не такой строгий контроль бюджета, как в Испании.

«Барса» покупает себе хлеб на сегодня, но будет голодать завтра. Это очень рискованно. Они поставили на карту все.

В Германии этого никто не понимает, там давно считают, что они сумасшедшие», – сказал Карро.

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