Пике хотел бесплатно играть за «Барсу» в этом сезоне, но ему отказали. Зарплата будет зависеть от нужд клуба

был готов играть за «Барселону» в этом сезоне бесплатно.

Защитник согласился на понижение зарплаты, которое поможет каталонскому клубу зарегистрировать новичков. Однако, как пишет As, Пике был готов идти и на более серьезные уступки.

Жерар предложил «Барсе» провести этот сезон в клубе бесплатно. Он понимает, что сейчас является пятым центральным защитником в команде, но не хочет сдаваться. Жерар убежден, что станет важным игроком для «Барсы» в новом сезоне.

Поэтому на ужине с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой футболист предложил клубу решать, какой будет его зарплата.

Пике был готов играть и бесплатно, но «Барса» не согласилась на это. Теперь новая зарплата испанца будет зависеть от нужд клуба – она будет ровно такой, чтобы «Барса» смогла зарегистрировать новичков.