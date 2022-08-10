«Барса» планирует за 50-60 млн евро купить Бернарду у «Ман Сити» этим летом (Жерар Ромеро)

«Барселона» нацелена на трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.
По данным журналиста Жерара Ромеро, этим летом каталонский клуб планирует приобрести португальца за 50-60 млн евро. В ближайшие дни состоится встреча, на которой сделку обсудят более детально.
Сообщалось, что Бернарду хочет перейти в «Барсу», но теряет терпение из-за того, что переговоры затянулись.
В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и отдал 7 передач в 50 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Он сыграл за клуб в обеих играх этого сезона, но результативными действиями не отметился.
Статистику футболиста, которому сегодня исполняется 28 лет, можно изучить здесь.