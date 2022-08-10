«Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал». Бородюк на вопрос об отставке из «Торпедо»

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Тренер «Торпедо» Александр Бородюк заявил, что не слышал о своей отставке.

«Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Можете так и написать (смеется). Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать», – сказал Бородюк.

Также тренер «Торпедо» отреагировал на то, что кандидатом на его пост называют Виктора Гончаренко, ранее работавшего с ЦСКА и «Краснодаром».

«Сейчас только что открыл бутылочку пива, читаю прессу, вместе сидим с Гончаренко», – отметил Бородюк.

Московский клуб занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ, у команды 1 очко в 4 матчах. В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Оренбургом» в гостях.

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