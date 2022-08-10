Бывший защитник дал совет молодым игрокам.

– Что бы ты сейчас посоветовал молодым пацанам, которые получили первые жирные контракты?

– А ты думаешь, мне ничего такого не советовали? Говорили ровно то, что я сейчас хочу сказать: отдайте свои карточки матери с отцом, пусть родители вам дают деньги. Бабки – это ######. Не кайфуйте. Не бухайте.

Но еще раз: молодые сами все знают. Ты думаешь, они сейчас прочитают это и что-то изменится? Нет, они скажут: «Пофиг, сами разберемся». Пока человека петух за жопу не клюнет, он не поймет.

– Ты говоришь, что сейчас на правильном пути. Как с него не сойти?

– Я самому себе сказал, что если еще раз позволю то, что было, то пошел я просто на ###. Дуй в Беслан и иди работай!

– Твоя цель на год?

– Залечиться, без травм подойти к новому году и в январе с новой командой вернуться в профессиональный футбол, – сказал Тигиев.

27-летний футболист сейчас играет в Медиалиге за «БроукБойз».