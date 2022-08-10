Карпин о назначении Писарева тренером «Химок»: «Предложение было одобрено руководством РФС. Штаб сборной усилится еще одним специалистом»

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Валерий Карпин прокомментировал назначение Николая Писарева главным тренером «Химок». 

«Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной.

Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом.

Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» – сказал главный тренер сборной России и «Ростова». 

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