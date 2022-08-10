Мать Рабьо требует у «МЮ» 10+ млн евро в год и хочет гарантий игры в ЛЧ. Договориться пока не удается

не может договориться с о контракте.

La Gazzetta dello Sport пишет, что «МЮ» и согласовали условия сделки по 27-летнему полузащитнику, но при обсуждении параметров личного контракта возникли проблемы.

Мать футболиста Вероника, которая выполняет функции его агента, требует у «МЮ» контракт сроком на три года с зарплатой более 10 млн евро в год. Кроме того, она хочет получить гарантии, что клуб будет играть в .

В связи с этими требованиями оформление сделки замедлилось.

Сообщалось, что «МЮ» и «Юве» согласовали трансфер француза за 15+5 млн фунтов.