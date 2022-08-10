Тухель и Боэли очень хотят подписать Обамеянга в «Челси», так как считают его идеальным форвардом для клуба

хочет купить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга у «Барселоны».

Журналист Фабрицио Романо пишет, что тренер и совладелец клуба стараются оформить трансфер Обамеянга, так как считают его идеальным нападающим для «Челси».

Однако официального предложения по 33-летнему форварду еще не получала.

Сообщалось, что Обамеянг заинтересован в переходе в лондонский клуб. Также появилась информация о том, что из «Барсы» уйдет либо Пьер, либо форвард Мемфис Депай.

Экс-форвард «Арсенала» присоединился к «Барселоне» в январе этого года. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

Полную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.