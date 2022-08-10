Тухель и Боэли очень хотят подписать Обамеянга в «Челси», так как считают его идеальным форвардом для клуба

«Челси» хочет купить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга у «Барселоны».
Журналист Фабрицио Романо пишет, что тренер Томас Тухель и совладелец клуба Тодд Боэли стараются оформить трансфер Обамеянга, так как считают его идеальным нападающим для «Челси».
Однако официального предложения по 33-летнему форварду «Барселона» еще не получала.
Сообщалось, что Обамеянг заинтересован в переходе в лондонский клуб. Также появилась информация о том, что из «Барсы» уйдет либо Пьер, либо форвард Мемфис Депай.
Экс-форвард «Арсенала» присоединился к «Барселоне» в январе этого года. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.
Полную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.