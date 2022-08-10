Ротенберг о Воробьеве и военном билете: «Своих не бросаем. Он не сделал ничего такого, в моем понимании. Это наш хоккеист, он играет за сборную России»

высказался о ситуации с .

Ранее стало известно, что форвард СКА признался в покупке военного билета.

«Мы своих не бросаем, максимально поддерживаем. Мы с Мишей на связи, сегодня общались, постоянно разговариваем.

В моем понимании, он не сделал ничего такого. Это наш игрок, центральный нападающий, играет в России, играет за сборную России. Помните, на МЧМ он в свое время отдал 10 голевых передач Кириллу Капризову. Это наши бриллианты, наши все. Будем максимально поддерживать и работать вместе с юристами», – сказал главный тренер .

Ротенберг о признании Воробьевым вины: «Это фэйки. Идет информационная война по всем фронтам, пропаганда»