Ротенберг о Воробьеве и военном билете: «Своих не бросаем. Он не сделал ничего такого, в моем понимании. Это наш хоккеист, он играет за сборную России»

Теги СКА Сборная России по хоккею происшествия КХЛ Роман Ротенберг Михаил Воробьев Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался о ситуации с Михаилом Воробьевым.

Ранее стало известно, что форвард СКА признался в покупке военного билета.

«Мы своих не бросаем, максимально поддерживаем. Мы с Мишей на связи, сегодня общались, постоянно разговариваем.

В моем понимании, он не сделал ничего такого. Это наш игрок, центральный нападающий, играет в России, играет за сборную России. Помните, на МЧМ он в свое время отдал 10 голевых передач Кириллу Капризову. Это наши бриллианты, наши все. Будем максимально поддерживать и работать вместе с юристами», – сказал главный тренер СКА.

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