Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США.

Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Опарин участвовал в Кубках мира 2019 и 2021 годов – на последнем турнире он дошел до 1/32 финала. Также он выступал в серии Гран-при 2022 года.

Шахматист занимает 55-е место в рейтинге ФИДЕ с результатом 2683 балла.

Сейчас сборная России отстранена от международных командных соревнований из-за ситуации на Украине. В индивидуальных турнирах россияне могут выступать под нейтральным флагом.