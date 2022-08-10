Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США

Теги сборная России сборная США Григорий Опарин Шахматы

Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США.

Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Опарин участвовал в Кубках мира 2019 и 2021 годов – на последнем турнире он дошел до 1/32 финала. Также он выступал в серии Гран-при 2022 года.

Шахматист занимает 55-е место в рейтинге ФИДЕ с результатом 2683 балла.

Сейчас сборная России отстранена от международных командных соревнований из-за ситуации на Украине. В индивидуальных турнирах россияне могут выступать под нейтральным флагом.

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