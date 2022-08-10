Пике отказывается от отложенных платежей, чтобы помочь «Барсе» снизить ведомость зарплат

близка к договоренности с о снижении зарплаты.

Для регистрации новичков каталонскому клубу необходимо уменьшить зарплатную ведомость. После серии встреч с руководителями «Барсы» защитник готов пойти на уступки. Боссы сине-гранатовых надеются подписать соглашение с Пике сегодня или завтра, пишет Mundo Deportivo.

Футболист, контракт которого действует до 2024 года, отказывается от отложенных в период пандемии коронавируса платежей.

Договоренность была достигнута на ужине, где присутствовали Пике, его агент, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вице-президент клуба Рафа Юсте и директор Матеу Алемани.

Пике уже сообщил руководству, что хотел бы остаться в клубе до 2024 года. Ради этого он понизит нынешнюю зарплату.

Напомним, у «Барселоны» есть сомнения в законности контрактов Пике, Марка-Андре тер Стегена, Френки де Йонга и Клемана Лангле, подписанных в 2020 году. Клуб может обратиться в прокуратуру. Однако после согласия Жерара на снижение зарплаты у «Барсы» не будет к нему претензий в случае разбирательств.

В отличие от тер Стегена, де Йонга и Лангле, по контракту, подписанному в 2020 году, зарплата Пике не выросла, а осталась на прежнем уровне. При этом срок соглашения был продлен еще на два года. Теперь Жерар рассматривает вариант, при котором откажется от части зарплаты за оставшиеся два года контракта и подпишет новое соглашение с более низкой зарплатой. Он готов пойти на этот шаг, чтобы помочь «Барсе» понизить зарплатную ведомость.

Контракты остальных футболистов, подписанные 2020 году, будут проанализированы юристами «Барсы». В данный момент они советуют обратиться в прокуратуру.