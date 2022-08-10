Кристенсен и Кессиэ могут уйти из «Барсы» бесплатно, если клуб не зарегистрирует их до матча с «Райо»

Два новичка «Барселоны» могут покинуть клуб, не сыграв ни одного официального матча.

ESPN сообщает, что и могут уйти бесплатно, если клуб не зарегистрирует их до матча 1-го тура против .

Эти игроки присоединились к каталонскому клубу на правах свободных агентов и могут воспользоваться опцией в контракте, позволяющей им покинуть «Барсу» до закрытия летнего трансферного окна.

В данный момент нет признаков того, что это произойдет. В худшем случае «Барса» попытается поговорить с агентами игроков, чтобы избежать такого развития событий.

Матч – «Райо Вальекано» состоится 13 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.