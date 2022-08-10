«Дзюба уйдет в иностранный клуб, по моей информации». Гендиректор «Рубина» о форварде

Бывший форвард «Зенита» может продолжить карьеру за рубежом.

Об этом сообщил генеральный директор .

«Сейчас его нет в расположении «Рубина», он покинул Казань перед игрой с «Уфой». Он не обещал приехать снова.

Если приедет, то приедет, я вообще ни на что не рассчитываю, у меня есть команда, которая играет. При чем здесь Артем Дзюба?

Он приезжал поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», – заявил Сайманов.

Ранее сообщалось, что 33-летним форвардом интересуются клубы из России, Турции и Азербайджана.

Дзюба по-прежнему без команды: тренируется с «Рубином», ходит в цирк и ждет предложений