Кукуян назначен на матч «Зенит» – ЦСКА. Карасев будет судить игру «Динамо» – «Краснодар»

Назначены арбитры на матчи 5-го тура Мир РПЛ.
12 августа (пятница)
«Факел» – «Урал»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков. Резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Анастасия Пустовойтова; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.
13 августа (суббота)
«Локомотив» – «Крылья Советов»
Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Михаил Иванов, Кирилл Большаков. Резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Образко. Резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» – «Краснодар»
Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов. Резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Андрей Бутенко.
14 августа (воскресенье)
«Химки» – «Ахмат»
Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов. Резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.
«Оренбург» – «Торпедо»
Судья – Артем Любимов, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Пари НН» – «Ростов»
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Илья Елеференко, Антон Кобзев. Резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Спартак» – «Сочи»
Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Максим Ковалев, Александр Богданов. Резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Юрий Чеботарев.