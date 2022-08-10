«Барса» уверена в регистрации новичков к субботе. Клуб сообщил Хави, что все они будут доступны в матче 1-го тура с «Райо»

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«Барселона» верит в успешную регистрацию всех новичков.

Каталонцы уверены, что смогут зарегистрировать футболистов к субботнему матчу Ла Лиги с «Райо Вальекано», сообщает Diario Sport.

«Блауграна» уже направила необходимые документы лиге и хорошо общается с руководством чемпионата. Руководство «Барсы» уже сообщило Хави, что все новички будут доступны в первом туре. Также клуб успокоил своих игроков, что все получится.

Ожидается, что все вопросы будут решены в пятницу, а официально новички будут зарегистрированы в субботу.

В летнее трансферное окно «Барселона» подписала Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Андреаса Кристенсена, Рафинью и Жюля Кунде. Кроме того, формально новичками считаются Усман Дембеле и Серджи Роберто, так как они подписали новые контракты после истечения предыдущих.

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